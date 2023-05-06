زوجة حسن شاكوش: هو اللي طلب مني أسجد في الفرح

مفاجأة جديدة فجرتها ريم طارق، زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عقب قيامها بتحرير محضرًا ضده تتهمه فيها بطردها من المنزل، وسرقة مجوهراتها.

حيث قالت ريم طارق، في تصريحات صحفية: “حسن شاكوش هو اللي طلب مني إني أسجد في الفرح عشان نبقى تريند والناس تتكلم علينا”.

الجدير بالذكر أن أزمة حسن شاكوش، قد تصدرت التريند على مواقع التواصل بعد قيامها بتحرير محضرًا داخل قسم شرطة أول أكتوبر، ضد زوجها مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، تتهمه فيه بطردها من منزل الزوجية، وسرقة مشغولاتها الذهبية، والاستيلاء على إيصال أمانة مؤخر الصداق، وعفش الزوجية، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما أدت إلى تهديدها بالطلاق.

كانت ريم طارق، قد أثارت ضجة بعد سجودها في حفل زفافها من حسن شاكوش، حيث علقت على اتهامها بمحاولة تصدر التريند قائلة: “كنت واخدة عهد على نفسي لما أدخل بالإطلالة الأولى لازم أسجد وأشكر ربنا لإنه عوضني بحسن”.

وأضافت: “هو أحسن واحد في الدنيا في عيوني.. واللي عملته حاجة بعيدة عن السوشيال ميديا.. ومفيش حد يقدر يضحك على ربنا”، فعلق زوجها قائلًا: “مش بتسيب فرض”.