“رغم مرور أكثر من 10 سنوات على عرضه ونجاحه الكبير”.. خطأ فادح لـ حسن حسني بـ فيلم “قلب الأسد”

على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات، على عرض الفيلم الشهير “قلب الأسد”، والذي يُعد واحداً من أشهر وأفضل الأعمال الفنية التي قدمها الفنان حسن حسني، إلى جانب الفنان محمد رمضان بـ تاريخ السينما المصرية، والذي تم عرضه عام 2013.

صور مجمعة للفنان حسن حسني والفنان محمد رمضان من فيلم "قلب الأسد"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

ورغم أن فيلم “قلب الأسد”، حقق نجاحاً كبيراً وإيرادات خيالية وقت عرضه وحتى يومنا هذا، إلا أنه لم يخلو من بعض المشاهد والأخطاء الساذجة، والتي ربما تُفقد المشاهدين والجمهور المتعة المطلوبة.

ففي واحدة من أشهر الأخطاء على الإطلاق بالعمل حيث كان مشهد النهاية، والذي يُصاب فيه الفنان حسن حسني بطلق ناري من الجانب الأيمن في أول مشهد، ولكن في المشهد الذي يليه وبعد أن تغيرت زاوية الكاميرا ظهرت الإصابة في الجانب الأيسر من جسد الفنان.

وجديراً بالذكر، بأن فيلم “قلب الأسد” حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه عام 2013، وشارك ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “محمد رمضان، وحسن حسني، وحورية فرغلى، وماهر عصام، وأحمد جمال سعيد، وعفاف رشاد، وعمر مصطفى متولي، وحمدي هيكل، ومحسن منصور، وسيد رجب، وعايدة رياض”، وغيرهم، والعمل تأليف حسام موسى وإخراج كريم السبكي.

وتدور أحداث “قلب الأسد”، في إطار الجريمة والأكشن حول عالم الجريمة بعيداً عن الصراعات التقليدية، حيث يتعرض طفل للإختطاف ويعيش ويكبر بالكواليس الخلفية للسيرك، الأمر الذي جعله يعيش وسط الحيوانات والأسود والنمور مما أدي إلى تكوين شخصية قوية وصلبة من الخارج ولكن يوجد بداخلها الخير والطيبة، وعلى الرغم من ذلك فإن نشأته تُرغمه دائماً على الظهور بصورة مختلفة حتى يتمكن من العيش والبقاء.