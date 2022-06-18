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“بعد مشاركتها في فيلم من بطولته وتأليفه وإنتاجه وإخراجه”.. هنا الزاهد: تامر حسني عالمي

أسامة مقلد

أشادت الفنانة الشابة هنا الزاهد، بالمطرب تامر حسني، عقب انتهاء تصوير فيلمهما الجديد “بحبك” المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

"بعد مشاركتها في فيلم من بطولته وتأليفه وإنتاجه وإخراجه".. هنا الزاهد: تامر حسني عالمي

وشاركت هنا، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بمقطع فيديو لها مع النجم تامر حسني، أثناء حضورها مونتاج الفيلم الذي انتهت من تصوير مشاهدها به مؤخرًا.

وعلقت هنا، على المقطع قائلة: “يا جماعة أنا دلوقتي في المونتاچ بتفرج على فيلم بحبك وبجد مش عشان أنا فيه بقول كدا، تامر ألف قصة عبقرية وأخرجها كأنه مخرج عالمي وطلع مننا كلنا أداء مش عادي بجد شكرا يا تامر”.

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الجدير بالذكر أن فيلم “بحبك” هو من بطولة وتأليف وإنتاج وإخراج: تامر حسني، حيث يخوض تجربة كتابة السيناريو والحوار للمرة الثانية بعد فيلم “مش أنا” الذي عرض العام الماضي، ويخوض تجربة الإخراج السينمائي للمرة الأولى، إلى جانب إنتاج الفيلم من خلال شركته “TH” التي يتولى إدارتها شقيقه حسام حسني.

يشارك في بطولة الفيلم كلًا من: هنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، ومدحت إسماعيل تيخا، ومن المقرر أن يتم طرحه في 7 يوليو المقبل بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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