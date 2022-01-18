انهيار حنين حسام في إعادة محاكمتها: والله العظيم مظلومة ومعملتش حاجة

انهارت فتاة التيك توك حنين حسام، خلال جلسة إعادة محاكمتها ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “الاتجار بالبشر”.

ورددت حنين، بعد خروجها من الجلسة: “مظلومة.. والله العظيم مظلومة.. معملتش حاجة” في الجلسة المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي.

وكانت المحكمة قد قضت غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات لحنين حسام، والمشدد 6 سنوات لمودة الأدهم و3 آخرين، في قضية “الاتجار بالبشر” التي طالبت فيها الأولى في الجلسة السابقة بتخفيف الحكم عليها حيث أنها حصلت على عقوبة أكبر من مودة الأدهم.

تعود القضية إلى مطالبة حنين حسام، الفتيات بالعمل كمذيعات في تطبيق “لايكي” داخل مجموعة تديرها باسم “لايكي الهرم” لتلتقي فيها الفتيات بالشباب عبر المحادثات المرئية لإنشاء صداقات خلال فترة العزل المنزلي مقابل الحصول على الأموال.

ووقع ما فعلته حنين حسام، تحت طائلة القانون، حيث أنها حرضت على الفسق واستخدام فتيات أصغر من 18 سنة، وأخريات بزعم توفير فرص عمل لهن، تحت ستار عملهن كمذيعات في تطبيق “لايكي”.