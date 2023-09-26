“بعد نجاحها في تقديم دورها بـ سفاح الجيزة”.. حنان يوسف مازحة: «إدوارد قالي إن أم جابر عايشة ومش هتسيبك في حالك»

قامت الفنانة حنان يوسف، بالتعليق على فكرة تقديم الجزء الثاني من مسلسل “سفاح الجيزة”، بعدما حقق الجزء الأول نجاحاً كبيراً، وأشارت الفنانة مازحه بأحد اللقاءات التليفزيونية بأن الفنان إدوارد قال لها بأن والدة السفاح لن تتركها، وذلك بعد نجاحها في اتقان الدور.

صور مجمعة للفنانة حنان يوسف من مسلسل "سفاح الجيزة"، وصورة للفنان إدوارد من موقع "الجريدة"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، خلال تصريحات تليفزيونية بعد تكريمها من أكاديمية الفنون، موضحة: “لو في جزء تاني من المسلسل هعمله، ولو حتى في سراية المجانين معنديش مانع، وإدوارد قالي إن والدت السفاح عايشة ومش هتسبني في حالي، وعلى فكرة وإحنا بنصور مكنتش بشوف جثث حقيقية أو حتى أشياء مُخيفة وغريبة بالكواليس، ولكني وأنا بعمل المكياج كنت بروح وبشوفهم وهما بيحضروا الجثث، وبجد كان موقف صعب للغاية”.

وتحدث حنان يوسف، عن تجسيدها لشخصية والدة “جابر” بهذه الطريقة، وأكدت بأن الشخصية التي قدمتها كانت صعبة جداً، وعلقت: “أم جابر دي مش أي أم، وده علشان هى من النوعيات الخاصة اللي مرت بأزمات نفسية عديدة، وحقيقي محتاجة لعلاج نفسي بأسرع وقت”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة حنان يوسف شاركت بمسلسل “سفاح الجيزة”، وحققت الفنانة الكثير من النجاح خلال العمل، وشاركها البطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “أحمد فهمي، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله، وجيهان الشماشرجي، وداليا شوقي، وركين سعد، وهايدي خالد”، وغيرهم الكثير، والعمل تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث العمل، في إطار الدراما والجريمة حول مجموعة من الوقائع الغامضة، والدوافع التي استند عليها “جابر”، والذي قيل عنه بعدها بأنه قاتل متسلسل، بعد قيامه بتخويف من يسكنون حوله بالمنطقة لعدة سنوات.