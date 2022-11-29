تفاصيل دور حنان مطاوع في مسلسل خالد يوسف الجديد

تستعد الفنانة حنان مطاوع، لتصوير أولى مشاهدها في مسلسل “سر السلطان” المقرر عرضه في شهر رمضان 2023.

وتجسد حنان، خلال الأحداث شخصية فلاحة في فترة الحملة الفرنسية على مصر، وهي الحملة العسكرية التي شنها نابليون بونابرت على مصر في عام 1798 واستمرت حتى عام 1801.

“سر السلطان” بطولة: أحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وحنان مطاوع، وحسين فهمي، وريم مصطفى، وشمس الكويتية، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وهالة صدقي، ونجلاء بدر، وأحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ومنة فضالي، ورانيا التومي، عن قصة “سره الباتع” للأديب الراحل يوسف إدريس، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج: خالد يوسف.

وتشارك حنان مطاوع، أيضًا في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “زرع شيطاني”، بعد نجاحها في الموسم الماضي بمسلسل “وجوه” الذي قدمت فيه دور البطولة المطلقة لأول مرة، وعرض على جزأين قصتين مختلفتين، الجزء الأول عرض في النصف الأول من شهر رمضان بعنوان “وش تالت”، بينما عرض الجزء الثاني في النصف الثاني من شهر رمضان بعنوان “ميتافيرس”.

وكان خالد يوسف، قد أعلن القائمة الكاملة لأبطال مسلسل “سر السلطان”، الذي يشهد عودته للساحة الفنية بعد غياب 5 سنوات منذ آخر أعماله فيلم “كارما” الذي عرض في 2018.