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“في عيد ميلادها الـ 25”.. معلومات قد لا تعرفها عن هنادي مهنا

أسامة مقلد

تحتفل اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 الفنانة الشابة هنادي مهنا، بعيد ميلادها الـ 25 بعد مسيرة فنية قصيرة ولكن استطاعت من خلالها أن تكتب اسمها بحروف من ذهب في عالم النجومية.

"في عيد ميلادها الـ 25".. معلومات قد لا تعرفها عن هنادي مهنا

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة هنادي مهنا:

  • ولدت في 28 يوليو 1997، بالقاهرة.
  • والدها الموسيقار الكبير هاني مهنا.
  • والدتها فرنسية الجنسية.
  • درست إدارة الأعمال في إسبانيا.
  • في 2014 قدمت الدورة الحادية عشر من مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء.
  • عملت في مجال الإعلانات من خلال شركة “above the linene advertising agency”.
  • أول أعمالها الفنية مسلسل “أفراح إبليس ج2” الذي عرض في مارس 2019.
  • يعتبر موسم رمضان 2019 نقطة تحول في حياتها الفنية حيث شاركت في 3 أعمال “زلزال، وبركة، وحكايتي”.
  • في رمضان 2020 قدمت واحد من أهم أدوارها، وهو دور “سارة” في مسلسل “خيانة عهد” أمام النجمة يسرا، وهو المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا، إلى جانب دورها المميز في مسلسل “الفتوة” أمام النجم ياسر جلال.
  • قدمت عمل سينمائي واحد وهو فيلم “بنات ثانوي” الذي عرض في 2020.
  • تزوجت من الفنان أحمد خالد صالح، في نوفمبر 2020.
  • قدمت مع زوجها المسلسل الإذاعي “رحلتي من الشك لبلطيم” في رمضان 2021 عبر محطة إينرجي.
  • آخر أعمالها مسلسل “مكتوب عليا” الذي عرض في رمضان الماضي مع النجم أكرم حسني.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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