والد حلا شيحة: بنتي بتلبس طرحة خفيفة عشان تغطي رقبتها مش أكتر

دافع الفنان التشكيلي أحمد شيحة، عن ابنته الفنانة حلا شيحة، التي تعرضت للهجوم الشديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، عقب ظهورها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ظهرت فيه بدون حجاب.

وهو الفيديو الذي ظهرت فيه حلا في انعكاس المرآة وكانت بدون حجاب، وهي تلتقط صورًا لبناتها، مما عرضها للانتقادات الشديدة من قبل متابعيها.

وقال شيحة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ET بالعربي” الذي يعرض عبر قناة “MBC4″: بنتي بتلبس طرحة خفيفة وبتحطها على نص شعرها بس عشان تغطي رقبتها مش أكتر”.

وأضاف: “سيبوها في حالها وابعدوا.. هو مفيش حاجة تركزوا فيها غير حلا والحجاب.. في حاجات كتير مهمة حوالينا.. سيبوها في حالها عشان تركز في حياتها وتعيش في محبة وود”.

كانت الفنانة حلا شيحة، قد أعلنت توبتها وارتداء الحجاب عقب زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود، وقررت عدم تقديم أعمال تحتوي على مشاهد رومانسية أو جريئة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد طرح كليب “بحبك” من فيلم “مش أنا” وتمضن مشاهد رومانسية تجمعها ببطل الفيلم المطرب تامر حسني، التي اتهمته بأنه لم يحترم رغبتها، وفاجئها بطرح الكليب الذي يحمل مشاهد متفرقة من الفيلم.

فيلم “مش أنا” بطولة: تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، ومحمد عبد الرحمن توتا، وحجاج عبد العظيم، وياسمين البشبيشي، وعصام السقا، واسما سليمان، وفايز المالكي، ومحمد الجوهري، وضيف الشرف النجم الأردني إياد نصار، من تأليف: تامر حسني، وإنتاج: حسام حسني، وإخراج: سارة وفيق.