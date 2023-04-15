حلا شيحة بدون حجاب: في كندا بنفطر 8 بالليل.. وببقى عصبية وأنا جعانة

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بصور جديدة لها ظهرت فيها بدون حجاب.

وهي الصور التي علقت عليها قائلة: “لحظات قبل الفطار …..في كندا بنفطر ٨،٢٠ بالليل.. ببقي عصبية و انا جعانة هههه”.

الجدير بالذكر أن الفنانة حلا شيحة، قد أعلنت توبتها وارتداء الحجاب عقب زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود، وقررت عدم تقديم أعمال تحتوي على مشاهد رومانسية أو جريئة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد طرح كليب “بحبك” من فيلم “مش أنا” وتمضن مشاهد رومانسية تجمعها ببطل الفيلم المطرب تامر حسني، التي اتهمته بأنه لم يحترم رغبتها، وفاجئها بطرح الكليب الذي يحمل مشاهد متفرقة من الفيلم.

فيلم “مش أنا” بطولة: تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، ومحمد عبد الرحمن توتا، وحجاج عبد العظيم، وياسمين البشبيشي، وعصام السقا، واسما سليمان، وفايز المالكي، ومحمد الجوهري، وضيف الشرف النجم الأردني إياد نصار، من تأليف: تامر حسني، وإنتاج: حسام حسني، وإخراج: سارة وفيق.