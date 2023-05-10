هالة صدقي: كان نفسي أطلع دكتورة بس كنت أدبي

كشفت الفنانة القديرة هالة صدقي، عن المهنة التي كانت تريد أن تعمل بها وهي طفلة قبل أن تتجه إلى التمثيل، حيث أشارت إلى أنها كانت تريد أن تصبح طبيبة بشرية.

حيث قالت في تصريحات تليفزيونية خلال لقائها ببرنامج “اسألني” الذي يعرض عبر قناة “CBC”: “كان نفسي أطلع دكتورة قلب أو مخ وأعصاب عشان والدي كان عنده القلب”.

وأضافت: “أنا كنت متعلقة بوالدي جدًا.. فكان نفسي أطلع دكتورة من وأنا صغيرة.. بس كنت خايبة جدًا وكنت أدبي أصلًا مش علمي”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، مسلسل “جعفر العمدة” الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

“جعفر العمدة” بطولة: محمد رمضان، وزينة، ومي كساب، وهالة صدقي، وأحمد داش، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومنذر رياحنة، من تأليف: محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج: محمد سامي.