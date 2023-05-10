أخبار مصر

هالة صدقي: كان نفسي أطلع دكتورة بس كنت أدبي

أسامة محمد

كشفت الفنانة القديرة هالة صدقي، عن المهنة التي كانت تريد أن تعمل بها وهي طفلة قبل أن تتجه إلى التمثيل، حيث أشارت إلى أنها كانت تريد أن تصبح طبيبة بشرية.

هالة صدقي: كان نفسي أطلع دكتورة بس كنت أدبي

حيث قالت في تصريحات تليفزيونية خلال لقائها ببرنامج “اسألني” الذي يعرض عبر قناة “CBC”: “كان نفسي أطلع دكتورة قلب أو مخ وأعصاب عشان والدي كان عنده القلب”.

قد يهمك:

بعد نجاح مسلسل “جعفر العمدة” محمد رمضان ومحمد سامي في عمل فني جديد

تكريم النجم أحمد فهيم في الراديو بعد نجاح مسلسل “جعفر العمدة”

وأضافت: “أنا كنت متعلقة بوالدي جدًا.. فكان نفسي أطلع دكتورة من وأنا صغيرة.. بس كنت خايبة جدًا وكنت أدبي أصلًا مش علمي”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، مسلسل “جعفر العمدة” الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

“جعفر العمدة” بطولة: محمد رمضان، وزينة، ومي كساب، وهالة صدقي، وأحمد داش، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومنذر رياحنة، من تأليف: محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج: محمد سامي.

Avatar of أسامة محمد
أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

أحدث المقالات