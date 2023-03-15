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حكيم عن أغنية “نار”: العمارة ولعت ونزلنا على سلم المطافي

أسامة محمد

حل المطرب الشعبي حكيم، ضيفًا على الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، في أحدث حلقات برنامجها “صاحبة السعادة” الذي يعرض عبر قناة “dmc”.

حكيم عن أغنية "نار": العمارة ولعت ونزلنا على سلم المطافي

وكشف حكيم، خلال الحلقة كواليس أغنية “نار”، التي تعد واحدة من أشهر أغانيه، حيث قال: “كانت أول مرة أشتغل مع عصام توفيق.. ووإحنا قاعدين مع الشاعر أمل الطائر حاولنا نعمل مزازيك كتير مش عارفين نطلع حاجة”.

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وأضافت: “وإحنا ماشيين عصام قالنا استنوا عندي تيمة ممكن تنفع وسمعني نار وقعدنا نقولها لقينا العمارة ولعت ونزلونا على سلم المطافي والمحلات اللي تحت العمارة ولعت”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال حكيم، أغنية “لذاذة” من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع: طارق مدكور، وهي الأغنية التي طرحها مؤخرًا وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

حكيم، هو مطرب شعبي من مواليد 7 أكتوبر 1962، بقرية مغاغة في محافظة المنيا، وعمره حاليًا (60 سنة).

نال شهرة واسعة منذ أوائل التسعينيات، ومن أبرز ألبوماته: “نظرة، ونار، وهايل، وافرض، وياهو، وطمني عليك، وتلاكيك، واليومين دول، وكله يرقص”.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية


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