سعر الذهب اليوم السبت 4 يونيو 2022 في مصر

واصلت أسعار الذهب صباح اليوم السبت الموافق 4 يونيو 2022 تراجعها في مصر بمعدل 2 جنيه في سعر الجرام الواحد مقارنة بأسعار ختام تعاملات الأمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1010 جنيهًا.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1154 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1058 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1010 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 865 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 673 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 577 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 432 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8080 جنيه.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1852 دولار أمريكي.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.