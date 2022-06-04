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سعر الذهب اليوم السبت 4 يونيو 2022 في مصر

أسامة مقلد

واصلت أسعار الذهب صباح اليوم السبت الموافق 4 يونيو 2022 تراجعها في مصر بمعدل 2 جنيه في سعر الجرام الواحد مقارنة بأسعار ختام تعاملات الأمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1010 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم السبت 4 يونيو 2022 في مصر

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1154 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1058 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1010 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 865 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 673 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 577 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 432 جنيه.
  • سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8080 جنيه.
  • سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1852 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 في مصر

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 بدون مصنعية في سوق الصاغة بالمملكة

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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