سعر الذهب اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 في مصر

تراجعت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 في مصر، بعد تذبذبها خلال تعاملات الأمس الذي شهد ارتفاعها بمعدل 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد في التعاملات المسائية.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1158 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1062 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1014 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 869 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 676 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 579 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 434 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8112 جنيه.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1867 دولار أمريكي.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.