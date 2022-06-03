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سعر الذهب اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 في مصر

أسامة مقلد

تراجعت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 في مصر، بعد تذبذبها خلال تعاملات الأمس الذي شهد ارتفاعها بمعدل 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد في التعاملات المسائية.

سعر الذهب اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 في مصر

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1158 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1062 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1014 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 869 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 676 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 579 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 434 جنيه.
  • سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8112 جنيه.
  • سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1867 دولار أمريكي.

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وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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