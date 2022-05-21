سعر الذهب اليوم السبت 21 مايو 2022 في مصر

بعد تراجعها الحاد خلال الساعات الماضية، عاودت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 21 مايو 2022 ارتفاعها في مصر، بمعدل 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 المفضل لدى الأسرة المصرية نحو 1025 جنيهًا.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1171جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1073 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1025 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 878 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 683 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 585 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 439 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8200 جنيه.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1848 دولار أمريكي.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.