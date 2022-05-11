سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 في مصر

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022 في مصر، بعد تذبذبها خلال الساعات الأخيرة الماضية ما بين الصعود والهبوط، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 المفضل للمصريين نحو 1175 جنيه.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1342 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1231 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1175 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 1007 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 783 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 671 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 503 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 9400 جنيه.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1839 دولار أمريكي.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.