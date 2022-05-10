سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 في مصر، على نفس أسعار ختام تعاملات الأمس التي شهدت تراجعًا واضحًا بمعدل 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1382 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1267 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1210 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 1037 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 806 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 691 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 518 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 9680 جنيه.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1863 دولار أمريكي.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.