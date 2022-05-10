سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 في مصر

أسامة مقلد

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 في مصر، على نفس أسعار ختام تعاملات الأمس التي شهدت تراجعًا واضحًا بمعدل 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 في مصر

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1382 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1267 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1210 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 1037 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 806 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 691 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 518 جنيه.
  • سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 9680 جنيه.
  • سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1863 دولار أمريكي.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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