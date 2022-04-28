سعر الذهب اليوم الخميس 28 أبريل 2022 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022، استقرارًا ملحوظًا على نفس أسعار التعاملات المسائية لأمس الأربعاء الذي شهد تراجعًا كبيرًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1100 جنيهًا.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1257 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1152 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1100 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 942 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 733 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 628 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 471 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8800 جنيه.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1884 دولار أمريكي.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.