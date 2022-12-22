أسعار الذهب اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 في مصر XAU/EGP

بدأت أسعار الذهب تعاملاتها صباح اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022 في مصر، على آخر تراجع سجلته أمس بمعدل 20 جنيهًا في سعر الجرام الواحد، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1760 جنيه مصري.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو: 2,011 جنيه مصري -23 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو: 1,844 جنيه مصري -21 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو: 1,760 جنيه مصري -20 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو: 1,509 جنيه مصري -17 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو: 1,173 جنيه مصري -14 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو: 1,006 جنيه مصري -11 ج.م سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو: 62,555 جنيه مصري -711 ج.م سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو: 14,080 جنيه مصري -160 ج.م

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.