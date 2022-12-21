أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في مصر XAU/EGP

استهلت أسعار الذهب تعاملاتها صباح اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022 في مصر، على آخر ارتفاع سجلته أمس بمعدل 20 جنيه في سعر الجرام الواحد، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1740 جنيه مصري.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو: 1,989 جنيه مصري +23 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو: 1,823 جنيه مصري +21 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو: 1,740 جنيه مصري +20 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو: 1,491 جنيه مصري +17 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو: 1,160 جنيه مصري +13 ج.م سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو: 994 جنيه مصري +11 ج.م سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو: 61,845 جنيه مصري +711 ج.م سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو: 13,920 جنيه مصري +160 ج.م

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.