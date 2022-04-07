سعر الذهب اليوم الخميس 7 أبريل 2022 في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 7 أبريل 2022، في مصر بمعدل 4 جنيهات في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 990 جنيهًا.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1,132.20 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1,037.85 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 990.68 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 849.15 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 660.45 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 566.10 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 10) في مصر اليوم نحو 471.75 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 7,925.42 جنيه.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 35,215.42 جنيه.

سجل سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط) نحو 113,220.22 جنيه.

سجل سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط نحو 1,132,202.18 جنيه.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.