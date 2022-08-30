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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في مصر

أسامة مقلد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 في مصر بمعدل 2 جنيه في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1088 جنيه للبيع، و1083 للشراء.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في مصر

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1243جنيه للبيع، و1237 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1139 جنيه للبيع، و1134 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1088 جنيه للبيع، و1083 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 932 جنيه للبيع، و928 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 725 جنيه للبيع، و722 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 621 جنيه للبيع، و618 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 466 جنيه للبيع، و464 للشراء.
  • سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8704 جنيه للبيع، و9425 للشراء.
  • سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1732 دولار للبيع، و1731 للشراء.

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وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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