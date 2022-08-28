أسعار الذهب اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 في مصر

بعد ارتفاعها أمس، تراجعت أسعار الذهب صباح اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس 2022 في مصر بمعدل 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو1085 جنيه للبيع، و1080 للشراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1240جنيه للبيع، و1234 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1136 جنيه للبيع، و1131 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1085 جنيه للبيع، و1080 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 930 جنيه للبيع، و925 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 723 جنيه للبيع، و720 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 620 جنيه للبيع، و617 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 465 جنيه للبيع، و462 للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8680 جنيه للبيع، و9400 للشراء.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1739 دولار للبيع، و1738 للشراء.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.