أخبار مصر

سعر الذهب اليوم السبت 13 أغسطس 2022 في مصر

أسامة مقلد

بعد ارتفاعها الكبير خلال تعاملات الأمس، استقرت أسعار الذهب صباح اليوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022 في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1060 جنيه للبيع، و1055 للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 13 أغسطس 2022 في مصر

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1211جنيه للبيع، و1205 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1110 جنيه للبيع، و1105 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1060 جنيه للبيع، و1055 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 908 جنيه للبيع، و904 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 706 جنيه للبيع، و703 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 605 جنيه للبيع، و602 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 454 جنيه للبيع، و452 للشراء.
  • سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8480 جنيه للبيع، و9185 للشراء.
  • سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1801 دولار للبيع، و1800 للشراء.

سعر الذهب اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11/5/2022 

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.