سعر الذهب اليوم السبت 13 أغسطس 2022 في مصر

بعد ارتفاعها الكبير خلال تعاملات الأمس، استقرت أسعار الذهب صباح اليوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022 في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1060 جنيه للبيع، و1055 للشراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1211جنيه للبيع، و1205 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1110 جنيه للبيع، و1105 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1060 جنيه للبيع، و1055 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 908 جنيه للبيع، و904 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 706 جنيه للبيع، و703 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 605 جنيه للبيع، و602 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 454 جنيه للبيع، و452 للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8480 جنيه للبيع، و9185 للشراء.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1801 دولار للبيع، و1800 للشراء.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.