سعر الذهب اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022 في مصر

واصلت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس 2022 تراجعها في مصر بمعدل 2 جنيه بعد انخفاضها الكبير خلال الساعات الأخيرة الماضية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1040 جنيه للبيع، و1030 للشراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1188جنيه للبيع، و1177 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1089 جنيه للبيع، و1079 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1040 جنيه للبيع، و1030 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 891 جنيه للبيع، و882 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 693 جنيه للبيع، و686 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 594 جنيه للبيع، و588 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 445 جنيه للبيع، و441 للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8320 جنيه للبيع، و9015 للشراء.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1791 دولار للبيع، و1790 للشراء.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.