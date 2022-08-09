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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 في مصر

أسامة مقلد

تراجعت أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022 في مصر بمعدل 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1070 جنيه للبيع، و1060 للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 في مصر

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1222جنيه للبيع، و1211 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1121 جنيه للبيع، و1110 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1070 جنيه للبيع، و1060 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 917 جنيه للبيع، و908 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 713 جنيه للبيع، و706 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 611 جنيه للبيع، و605 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 458 جنيه للبيع، و454 للشراء.
  • سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8560 جنيه للبيع، و9270 للشراء.
  • سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1783 دولار للبيع، و1782 دولار للشراء.

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وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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