سعر الذهب اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022 في مصر

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس 2022 في مصر بمعدل 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1080 جنيه للبيع، و1070 للشراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1234جنيه للبيع، و1222 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1131 جنيه للبيع، و1121 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1080 جنيه للبيع، و1070 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 925 جنيه للبيع، و917 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 720 جنيه للبيع، و713 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 617 جنيه للبيع، و611 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 462 جنيه للبيع، و458 للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8640 جنيه للبيع، و9355 للشراء.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1776 دولار للبيع، و1775 دولار للشراء.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.