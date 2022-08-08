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سعر الذهب اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022 في مصر

أسامة مقلد

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس 2022 في مصر بمعدل 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1080 جنيه للبيع، و1070 للشراء.

سعر الذهب اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022 في مصر

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1234جنيه للبيع، و1222 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1131 جنيه للبيع، و1121 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1080 جنيه للبيع، و1070 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 925 جنيه للبيع، و917 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 720 جنيه للبيع، و713 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 617 جنيه للبيع، و611 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 462 جنيه للبيع، و458 للشراء.
  • سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8640 جنيه للبيع، و9355 للشراء.
  • سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1776 دولار للبيع، و1775 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 في مصر

بشري سارة للعرسان.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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