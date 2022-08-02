“يواصل الارتفاع”.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 في مصر

ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022 في مصر بمعدل 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1030 جنيه للبيع، و1020 للشراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1177جنيه للبيع، و1165 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1079 جنيه للبيع، و1068 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1030 جنيه للبيع، و1020 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 882 جنيه للبيع، و874 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 686 جنيه للبيع، و680 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 588 جنيه للبيع، و582 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 441 جنيه للبيع، و437 للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8240 جنيه للبيع، و8930 للشراء.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1772 دولار للبيع، و1771 دولار للشراء.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.