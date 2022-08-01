“ارتفاع جديد”.. سعر الذهب اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022 في مصر

واصلت أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022 ارتفاعها في مصر، بمعدل 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1025 جنيه للبيع، و1020 للشراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1171جنيه للبيع، و1165 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1073 جنيه للبيع، و1068 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1025 جنيه للبيع، و1020 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 878 جنيه للبيع، و874 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 683 جنيه للبيع، و680 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 585 جنيه للبيع، و582 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 439 جنيه للبيع، و437 للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8200 جنيه للبيع، و8890 للشراء.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1768 دولار للبيع، و1767 دولار للشراء.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.