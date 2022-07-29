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سعر الذهب اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 في مصر

أسامة مقلد

بعد صعودها الكبير أمس، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها صباح اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022 في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 998 جنيه للبيع، و993 للشراء.

سعر الذهب اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 في مصر

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1140جنيه للبيع، و1134 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1045 جنيه للبيع، و1040 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 998 جنيه للبيع، و993 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 855 جنيه للبيع، و851 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 665 جنيه للبيع، و662 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 570 جنيه للبيع، و567 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 427 جنيه للبيع، و425 للشراء.
  • سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 7984 جنيه للبيع، و8660 للشراء.
  • سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1756 دولار للبيع، و1755 دولار للشراء.

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سعر الذهب اليوم الخميس 28 يوليو 2022 في مصر

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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