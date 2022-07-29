سعر الذهب اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 في مصر

بعد صعودها الكبير أمس، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها صباح اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022 في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 998 جنيه للبيع، و993 للشراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1140جنيه للبيع، و1134 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1045 جنيه للبيع، و1040 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 998 جنيه للبيع، و993 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 855 جنيه للبيع، و851 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 665 جنيه للبيع، و662 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 570 جنيه للبيع، و567 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 427 جنيه للبيع، و425 للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 7984 جنيه للبيع، و8660 للشراء.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1756 دولار للبيع، و1755 دولار للشراء.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.