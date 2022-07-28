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سعر الذهب اليوم الخميس 28 يوليو 2022 في مصر

أسامة مقلد

بعد صعوده المفاجئ أمس، تراجع سعر الذهب صباح اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 بمعدل 2 جنيه في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 990 جنيه للبيع، و985 للشراء.

سعر الذهب اليوم الخميس 28 يوليو 2022 في مصر

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1131جنيه للبيع، و1125 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1037 جنيه للبيع، و1032 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 990 جنيه للبيع، و985 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 848 جنيه للبيع، و844 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 660 جنيه للبيع، و656 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 565 جنيه للبيع، و562 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 424 جنيه للبيع، و422 للشراء.
  • سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 7920 جنيه للبيع، و8595 للشراء.
  • سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1735 دولار للبيع، و1734 دولار للشراء.

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وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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تعليق 1
  1. نجيب يقول

    احسنت

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