سعر الذهب اليوم الخميس 28 يوليو 2022 في مصر

بعد صعوده المفاجئ أمس، تراجع سعر الذهب صباح اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 بمعدل 2 جنيه في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 990 جنيه للبيع، و985 للشراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1131جنيه للبيع، و1125 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1037 جنيه للبيع، و1032 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 990 جنيه للبيع، و985 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 848 جنيه للبيع، و844 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 660 جنيه للبيع، و656 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 565 جنيه للبيع، و562 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 424 جنيه للبيع، و422 للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 7920 جنيه للبيع، و8595 للشراء.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1735 دولار للبيع، و1734 دولار للشراء.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.