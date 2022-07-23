سعر الذهب اليوم السبت 23 يوليو 2022 في مصر

تراجع سعر الذهب صباح اليوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 في مصر بمعدل 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 987 جنيه للبيع، و984 للشراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1128جنيه للبيع، و1124 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1034 جنيه للبيع، و1030 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 987 جنيه للبيع، و984 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 846 جنيه للبيع، و843 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 658 جنيه للبيع، و656 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 564 جنيه للبيع، و562 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 423 جنيه للبيع، و421 للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 7896 جنيه للبيع، و8565 للشراء.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1725 دولار للبيع، و1724 دولار للشراء.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.