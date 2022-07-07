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سعر الذهب اليوم الخميس 7 يوليو 2022 في مصر

أسامة مقلد

بعد تراجعه الحاد أمس، ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 في مصر بمعدل 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 960 جنيه للبيع، 953 للشراء.

سعر الذهب اليوم الخميس 7 يوليو 2022 في مصر

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1097 جنيه للبيع، و1089 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1005 جنيه للبيع، و1098 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 960 جنيه للبيع، 953 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 822 جنيه للبيع، و816 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 640 جنيه للبيع، و635 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 548 جنيه للبيع، و544 للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 411 جنيه للبيع، و408 للشراء.
  • سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 7680 جنيه للبيع، و8450 للشراء.
  • سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1736 دولار للبيع، و1734 دولار للشراء.

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وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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