سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 في مصر

بعد هبوطها المفاجئ أمس بمعدل وصل إلى 20 جنيهًا في سعر الجرام الواحد، بدأت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 في الصعود من جديد بمعدل 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 965 جنيهًا للبيع، 960 جنيهًا للشراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1102 جنيه للبيع، و1097 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1011 جنيه للبيع، و1005 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 965 جنيه للبيع، 960 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 827 جنيه للبيع، و822 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 643 جنيه للبيع، و640 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 551 جنيه للبيع، و548 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 413 جنيه للبيع، و411 للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 7720 جنيه للبيع، و8490 للشراء.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1803 دولار للبيع، و1802 دولار للشراء.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.