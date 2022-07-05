سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 في مصر

بعد تراجعها الحاد أمس بمعدل 9 جنيهات في سعر الجرام الواحد، استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 في مصر على نفس أسعار ختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 982 جنيهًا للبيع، و978 جنيهًا للشراء.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1122 جنيه للبيع، و1117 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1028 جنيه للبيع، و1024 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 982 جنيه للبيع، 978 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 841 جنيه للبيع، و838 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 654 جنيه للبيع، و662 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 561 جنيه للبيع، و558 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 420 جنيه للبيع، و419 للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 7856 جنيه للبيع، و8635 للشراء.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1812 دولار أمريكي.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.