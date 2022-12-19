مسلسل غرفة 207 الحلقة الأخيرة| تباين الآراء حول النهاية.. والجمهور: بيمهدوا لجزء تاني

تباينت آراء المشاهدين حول الحلقة الأخيرة من مسلسل “غرفة 207” التي تم عرضها في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عبر منصة “شاهد VIP”.

حيث أشاد البعض بنهاية المسلسل بينما انتقدها البعض الآخر لعدم ارتقائها لمستوى توقعاتهم، وجاءت التعليقات كالتالي: “إيه النهاية دي؟”، و “إيه النهاية الغريبة بتاعت آخر حلقة في الغرفة 207 دي أنا مش فاهم”، و “بيقول مرة الحلقة الأخيرة من الغرفة 207 نزلت علشان ترد على اسئلتنا دلوقتي بقى عندنا أسئلة أكتر”، و “شكلهم بيمهدوا لجزء تاني”، و “يارب الجزء التاني من مسلسل الغرفة 207 ينزل كمان خمس دقايق بالكتير”، و “أنا أطالب بالجزء التاني من الغرفة 207 حالًا عشان دي مش قافلة تسيبونا فيها”، و “نهاية الغرفة 207 دي رخمة أوي بجد”، و”الصراحة نهاية حلوة وفيها فكرة عجبتني هنشوف موسم تاني رايق”، و “الغرفة 207 شاااااابووووه”، و “أنا برده مفهمتش جمال عمل إيه؟”، و “الحلقة الأخيرة من الغرفة 207 سيئة جدا جدا وكان لازم الحلقة تجاوب على كل الاسئلة ومكنش لازم يبقى للمسلسل جزء تاني أصلًا”.

مسلسل “الغرفة 207” بطولة: محمد فراج، وريهام عبد الغفور، وناردين فرج، ومراد مكرم، وكامل الباشا، وسلوى عثمان، عن قصة: أحمد خالد توفيق، وسيناريو وحوار: تامر إبراهيم، وإخراج: محمد بكير.