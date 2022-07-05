“بعد اتهامها بسرقة رسومات المترو من فنان روسي”.. معلومات قد لا تعرفها عن غادة والي: زوجة حسن أبو الروس التي عرضت قصة نجاحها في فيلم وثائقي
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية، بخبر سرقة الرسومات الموجودة على حوائط محطة مترو “كلية البنات” والمنسوبة للفنانة التشكيلية غادة والي، من فنان روسي يدعى جريجوري.
وأعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة الخط الثالث بالمترو، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غادة والي، لمعرفة تفاصيل الواقعة.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة التشكيلية غادة والي:
- ولدت في 1990.
- والدها مهندس معماري.
- التحقت بالجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2006.
- تخرجت من قسم تصميم الجرافيك في 2011.
- درست بعد ذلك في جامعة فلورنسا بإيطاليا.
- عملت بمهنة التدريس بالجامعة الأمريكية.
- في 2017 تم اختيارها من مجلة فوربس ضمن قائمة 30 فنانًا تحت سن الـ 30 في فئة الفن.
- تولت مسئولية الحملة الدعائية لفيلم “الأصليين” للكاتب أحمد مراد، والمخرج مروان حامد.
- تم اختيارها للمشاركة في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ عام 2017 كممثلة عن الشباب وتحديدًا المرأة المصرية.
- بالرغم من تشابه اسمها مع وزيرة التضامن الاجتماعي، إلا أنها استطاعت أن تلفت الأنظار إليها في حفل افتتاح منتدى الشباب.
- حصدت العديد من الجوائز أبرزها جائزة مسابقة “جرا نشان” في ميونخ.
- تم تصنيفها ضمن أفضل 100 مصمم جرافيك في العالم من قبل “جمعية الفن المطبعي” في شيكاجو.
- عرضت أعمالها بمعارض زيورخ.
- وثقت قصة نجاحها في مجال الجرافيك من خلال فيلم وثائقي.
- عملت في عدد من الشركات العالمية لتصميم الجرافيك.
- في يونيو 2021 أعلنت زواجها من الفنان حسن أبو الروس.
للاسف يوجد بعض مكاتب البريد في القري معامله سيه مع الجمهور وعدم الجديه في التعامل ام مكاتب البريد في المدينه معامله ممتازه