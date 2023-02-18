غادة إبراهيم: عندي مقومات الاستعراض

تحدثت الفنانة غادة إبراهيم، عن الأعمال الفنية التي تتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة، وعن الأدوار التي ترغب في تجسيدها على الشاشة الفضية.

حيث قالت غادة، في تصريحات صحفية: “نفسي أعمل فيلم استعراضي غنائي لإني دارسة باليه وقالوا إني عندي مقومات الاستعراض”.

أنه ليس من الضروري أن يتم رصد ميزانية ضخمة للفيلم لكونه فيلم استعراضي غنائي وهي نوعية الأفلام التي لا يفضلها المنتجين في الوقت الحالي، مُعلقة: “مش لازم يتعمل بتكلفة كبيرة.. المهم إنه يبقى فيلم حلو والناس منورة كده ويظهر بشكل كويس على الشاشة”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم، مسلسل “الصفعة” الذي عرض في رمضان 2012، وهو مسلسل من ملفات المخابرات العامة المصرية، تدور أحداثه حول عملية وقعت في تل أبيب في الفترة من 1957 حتى 1972.

“الصفعة” بطولة: شريف منير، وهيثم أحمد زكي، وشيرين رضا، وهيدي كرم، وعزت أبو عوف، وسناء شافع، ورحمة حسن، وهناء الشوربجي، وغادة إبراهيم، وياسر على ماهر، وعبد الرحمن أبو زهرة، من تأليف: عادل شاهين، وأحمد عبد الفتاح، وإخراج: مجدي أبو عميرة.