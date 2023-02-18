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غادة إبراهيم: الست هي الحضن والأمن والآمان لجوزها

أسامة محمد

تحدثت الفنانة غادة إبراهيم، عن أهمية دور المرأة في نجاح العلاقة الزوجية، حيث قالت: “لازم يكون في تبادل أدوار بين الراجل والست.. وما يبقاش الحمل كله على الست بس”.

غادة إبراهيم: الست هي الحضن والأمن والآمان لجوزها

وأضافت في تصريحات صحفية: “الست دورها كبير في البيت لإن الأم مدرسة ومربية.. الست هي الحضن والأمن والأمان لجوزها اللي بيرجع تعبان ومهموم”.

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وتابعت: “بس في نفس الوقت الست دي عايزة دلع وكلام حلو.. يعني في نص اليوم يبعت لها وردة.. والشغل اللي مطلع عينيها ليل نهار ده هتشيل قده 10 مرات لما تسمع كلمة حلوة من جوزها”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم، مسلسل “الصفعة” الذي عرض في رمضان 2012، وهو مسلسل من ملفات المخابرات العامة المصرية، تدور أحداثه حول عملية وقعت في تل أبيب في الفترة من 1957 حتى 1972.

“الصفعة” بطولة: شريف منير، وهيثم أحمد زكي، وشيرين رضا، وهيدي كرم، وعزت أبو عوف، وسناء شافع، ورحمة حسن، وهناء الشوربجي، وغادة إبراهيم، وياسر على ماهر، وعبد الرحمن أبو زهرة، من تأليف: عادل شاهين، وأحمد عبد الفتاح، وإخراج: مجدي أبو عميرة.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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