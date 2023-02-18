غادة إبراهيم: بتفق مع ياسمين عز في إننا لازم ندلع الراجل ونهون عليه

علقت الفنانة غادة إبراهيم، على الجدل المثار حول الإعلامية ياسمين عز، بسبب حديثها الدائم عن العلاقة بين الزوج والزوجة، وتغزلها في الرجل المصري.

حيث قالت غادة، في تصريحات صحفية: “أنا بتفق مع ياسمين عز في إننا لازم ندلع الراجل ونهون عليه وإنه يكون في البيت سي السيد”.

وأضافت: “طاعة الزوج من طاعة الرب.. فلازم ندلع الراجل في حدود اللي أمرنا بيه ربنا.. يعني ما نبقاش عبيد.. لإن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيعامل زوجاته بالحسنى”.

وتابعت: “ياسمين عز لذيذة.. بس يعني تصريحاتها بتصدم الستات شوية.. ولما قالت إن فيه صوت شتوي وصوت صيفي.. قولت لها أنا صوتي ينفع في كل الفصول”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم، مسلسل “الصفعة” الذي عرض في رمضان 2012، وهو مسلسل من ملفات المخابرات العامة المصرية، تدور أحداثه حول عملية وقعت في تل أبيب في الفترة من 1957 حتى 1972.

“الصفعة” بطولة: شريف منير، وهيثم أحمد زكي، وشيرين رضا، وهيدي كرم، وعزت أبو عوف، وسناء شافع، ورحمة حسن، وهناء الشوربجي، وغادة إبراهيم، وياسر على ماهر، وعبد الرحمن أبو زهرة، من تأليف: عادل شاهين، وأحمد عبد الفتاح، وإخراج: مجدي أبو عميرة.