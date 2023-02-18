غادة إبراهيم: كنت كوميدية في الحرم

أعربت الفنانة غادة إبراهيم، عن سعادتها البالغة بأداء مناسك العمرة لأول مرة في حياتها، حيث قالت في تصريحات صحفية: “أول مرة في حياتي أجي السعودية.. بجد راحة نفسية وإيمانية جميلة.. الناس جميلة ومبتسمين والروح حلوة.. الحمد لله ربنا حققلي حلم إني أعمل عمرة”.

وأضافت: “ما كنتش أعرف المناسك في البداية وما كنتش حفظاها لإني أول مرة أعمل عمرة.. بس بقيت أفتح النت عشان أعرف هعمل إيه”.

وتابعت: “عرفت أدعية ضريح سيدنا إبراهيم.. وعرفت إن الصلاة بآيات معينة.. وفي الصفا والمروة عرفت الدعاء اللي بندعي بيه.. وهرولت وكنت أنا الوحيدة اللي بهرول وكنت مستغربة ليه الستات ما بتهرولش.. ما كنتش أعرف إن الهرولة للرجال مش للستات.. كنت كوميدية حتى وأنا في الحرم”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم، مسلسل “الصفعة” الذي عرض في رمضان 2012، وهو مسلسل من ملفات المخابرات العامة المصرية، تدور أحداثه حول عملية وقعت في تل أبيب في الفترة من 1957 حتى 1972.

“الصفعة” بطولة: شريف منير، وهيثم أحمد زكي، وشيرين رضا، وهيدي كرم، وعزت أبو عوف، وسناء شافع، ورحمة حسن، وهناء الشوربجي، وغادة إبراهيم، وياسر على ماهر، وعبد الرحمن أبو زهرة، من تأليف: عادل شاهين، وأحمد عبد الفتاح، وإخراج: مجدي أبو عميرة.