غادة عادل لخيري بشارة: النهارده ليلة القدر عشان شوفتك

نشرت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مقطع فيديو للقائها مع المخرج الكبير خيري بشارة، والنجمة غادة عادل، على هامش العرض الخاص للفيلم السعودي “الهامور” بمصر.

حيث أعرب المخرج خيري بشارة، عن سعادته برؤية الفنانة غادة عادل، قائلًا: “أنا سعيد جدًا إني بشوف غادة”، لترد الفنانة قائلة: “وأنا أسعد يا لهوي ده أنا أسعد واحدة في الدنيا إن حضرتك سعيد ومبسوط جدًا.. ده أنا ليلة القدر النهارده”.

الجدير بالذكر أن الفنانة غادة عادل، شاركت مؤخرًا في موسم الرياض بعرض مسرحي جديد حمل اسم “فرصة سعيدة”.

وهي المسرحية التي عرضت في الفترة من 14 حتى 18 ديسمبر الجاري، على خشبة مسرح “محمد العلي” في منطقة “بوليفارد رياض سيتي” إحدى المناطق الترفيهية لموسم الرياض.

مسرحية “فرصة سعيدة” بطولة: غادة عادل، وشريف سلامة، ومحمد عبد الرحمن، ومنير مكرم، ومحمد شاهين، ومحمد رضوان، من تأليف وإخراج: أشرف زكي.