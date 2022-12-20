رضوى الشربيني تدافع عن غادة عبد الرازق: إنشالله تتجوز وتتطلق 20 مرة.. انت بتصرف عليها؟

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على الانتقادات التي تعرضت لها النجمة غادة عبد الرازق، عقب إعلان انفصالها عن زوجها مدير التصوير، هشام زنيتا.

ودافعت رضوى، خلال أحدث حلقات برنامجها “هي وبس” الذي يعرض عبر قناة “cbc sofra” عن غادة عبد الرازق، قائلة: “هي مش صديقة مقربة ليا بس أنا بحبها جدًا وبحترمها جدًا وبستجدعها جدًا”.

وأضافت: “أنا طالعة دلوقتي بتكلم على واحدة ست كانت تريند على تويتر بقالها 48 ساعة.. الناس ما سابتش حاجة إلا لما قالتها على الست دي.. ليه؟ عشان الست دي اتطلقت.. اتطلقت للمرة الـ 12 زي ما هما كانوا فاكرين على تويتر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.. الرقم الحقيقي اللي هي قالتهولي 9”.

وتابعت: “هتقولي 9 من 12 مفرقتش أه مفرقتش.. إنشالله تتجوز وتتطلق 20 مرة.. حلال ربنا ولّا مش حلال ربنا.. حلال ربنا.. إحنا النهارده طالعين بنحاسبها على إيه؟ حضرتك النهارده لما غادة عبد الرازق الست كانت عايزة راجل تتسند عليه حضرتك كنت سندها؟ لما الست كانت عايزة واحد تتكلم معاه كلمتين تعيط تفضفض تضحك تسافر تعيش حياتها حضرتك كنت موجود علشانها؟ حضرتك عارفة الست دي عانت إيه ولّا شافت إيه في حياتها عشان تتجوز مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة.. هي حرة واخدينها لبانة بقالكم 48 ساعة”.

واستكملت: “عملت إيه غادة عبد الرازق لما اتجوزت واتطلقت؟ عاملين فتة ليه؟ جنازة وبنشبع فيها لطم ليه؟ اتجوزت 9 مرات اتجوزت 12 اتجوزت 20 هي حرة.. انت بتمد إيدك في جيبك وتصرف عليها؟”.