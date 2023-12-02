“بإطلالة تجاوزت 183 ألف جنيه”.. غادة عبدالرازق في جلسة تصوير بأجواء الكريسماس.. “خرجت من صندوق الهدايا وداعبت بابا نويل”

قامت الفنانة الجميلة غادة عبدالرازق، بمشاركة جمهورها ومُحبيها بمجموعة من الصور لها، في أحدث جلسة تصوير بأجواء الكريسماس.

صور مجمعة للفنانة غادة عبدالرازق من مسلسل "لحم غزال"، وصورة لها من حسابها الرسمي على "انستجرام"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وظهرت الفنانة، في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، بإطلالة من فالنتينو مرتدية قميص واسع وطويل يوجد به العديد من الألوان، وسعره تجاوز الـ 5900 دولار أي ما يُعادل بالمصري 183 ألف جنيه، وارتدت شورت قصير من فالنتينو أيضاً وتوب أسود، ووضعت مكياج خفيف يتناسب مع الإطلالة.

وقامت غادة، بلملمة شعرها من الأمام ورفعته إلى الأعلى، ووقف بإحدي الصور بجوار شجرة الميلاد، وثانية إلى جانب دمية “بابا نويل”، وأخرى وهى تخرج من صندوق هدايا كبير.

وعلى الفور قام الجمهور ما بين مؤيد ومعارض بالتفاعل مع الصور، والتي كانت أغلبها إعجاب ومحبة حيث علق مُتابع: “كل من يأتي من عند الله فهو جميل”، وقال ثان: “وحشتينا أوي يا دودو”، وقال ثالث: “قمري وقدوتي”، وعلى الجانب الآخر علق مُتابع وقال: “ليه عاملة في نفسك كده؟.. الفنانين والمُمثلين زودوها شوية ونسيوا اللي بيحصل في فلسطين”، وكتب آخر: “طب مدام غادة ينفع الإحتفال وكل الشهداء دول حواليكي”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة غادة عبدالرازق شاركت بالموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل “تلت التلاتة”، وحققت الفنانة الكثير من النجاح خلال العمل بعدما جسدت 3 شخصيات لأول مرة في تاريخ الدراما المصرية.

وقام ببطولة “تلت التلاتة”، مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “مي سليم، وأحمد مجدي، ومحمد القس، وليلى أحمد زاهر، وصلاح عبدالله، ومصطفى درويش”، وغيرهم، والعمل تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح، والمسلسل مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يسوده الإثارة والغموض.

وكانت آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق، حكاية “تحت الحزام” ضمن مسلسل “حدث بالفعل”، وكان عدد حلقاتها 3 حلقات.