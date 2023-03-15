مؤلفة شابة تتهم غادة عبد الرازق بالسرقة

اتهمت المؤلفة الشابة سعاد شاهين، النجمة غادة عبد الرازق، بسرقة فكرتها وذلك بعد طرح الإعلان الرسمي لمسلسلها الجديد “تلت التلاتة” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقالت سعاد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ET بالعربي” الذي يعرض عبر قناة “MBC4”: “كان فيه وسيط وصلني بالفنانة غادة عبد الرازق وقالي إنها بتدور على مسلسل لرمضان من 30 حلقة”.

وأضافت الكاتبة المصرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية: “عرضت عليها الفكرة اللي سجلتها في أمريكا وفي مصر برضه وبعت لها التفاصيل وموضوع الشخصيات التلاتة مع الملخص والمعالجة وردت بسرعة إنها عايزة تقابلني”.

وتابعت: “قابلتها وشرحت لها الموضوع وكنت سعيدة إن بدايتي في مصر هتكون معاها.. اتكلمنا في تفاصيل الـ 30 حلقة.. وطلبت منها إني أرجع أمريكا عشان أنهي شوية حاجات وبعدين أجي بعد أسبوع أو أسبوعين بالكتير لإني عارفة إنها كانت عايزة تبدأ تصوير في شهر 11″.

واستكملت: فجأة اتقطع الاتصال بيني وبينها ومبقتش ترد على الواتس آب وبعد فترة الشخص الوسيط بيني وبينها كلمني وقالي الحقي في كاتبة تانية خدت شغلك وغيرت اسم المسلسل فخدت الاجراءات القانونية ضدها”.

“تلت التلاتة” بطولة: غادة عبد الرازق، وماجد المصري، ونجلاء بدر، ومي سليم، وأحمد مجدي، ومصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر، وصلاح عبد الله، ومحمد القس، من تأليف: هبة الحسيني، وإخراج: حسن صالح.