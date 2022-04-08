بالفيديو.. غادة عبد الرازق: بابا كان هيبقى وزير

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج “كلام الناس” الذي يذاع عبر قناة “MBC مصر”.

وكشفت غادة، خلال الحلقة التي أذيعت أمس الخميس، عن سبب عدم حديثها عن والدها الراحل في أي لقاء تليفزيوني من قبل، موضحة أنهه كان يشغل منصب مرموق.

وأضافت غادة، أن والدها كان رجل دولة ناجح، وكانت لا تريد أن تربط بين نجاحها وعملها بوالدها، قائلة: “عشان أبويا الله يرحمه كان نائب مجلس الدولة وكان هيبقى وزير قبل ما يموت”.

وتابعت غادة، أنها كانت تشعر دائمًا بحاجتها للوصول إلى النجاح دون أن يتم نسبه إلى شخص آخر، مشيرة إلى أنها بعد فترة من شهرتها عرف العاملين بالوسط الفني هذه المعلومة، حيث سألها أحد المخرجين عن صحتها لترد عليه قائلة أنها من الناس الذين لا يحبون التباهي بأهلهم وعائلتهم وملابسهم وأكلهم ومكان معيشتهم.. ولكنها تحب أن تتباهى بنفسها وعملها فقط.

وأوضحت غادة، أن والدها توفى قبل أن تفكر في الدخول إلى عالم الفن، حيث أنه رحل وهي في الثانية عشرة من عمرها، وتولى شقيقها الأكبر مسئولية رعايتها لكنه رحل أيضًا بعد 4 سنوات فقط من وفاة والدها.

يذكر أن آخر أعمال النجمة غادة عبد الرازق، مسلسل “لحم غزال” الذي عرض في رمضان الماضي.

بطولة: غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، ووفاء عامر، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، من تأليف: إياد إبراهيم، وإخراج: محمد أسامة.