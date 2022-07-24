سعر الفرنك السويسري اليوم الأحد 24 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

ارتفع سعر الفرنك السويسري اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل من 15 إلى 20 قرشًا في جميع البنوك.

وفيما يلي نستعرض سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك بلوم مصر:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك بلوم مصر 19.43 للبيع، و19.26 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك الأهلي المصري 19.73 للبيع، و19.46 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك التجاري الدولي 19.75 للبيع، و19.48 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك مصر 19.53 للبيع، و19.42 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك إيجي بنك 19.44 للبيع، و19.05 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك الاسكندرية 19.75 للبيع، و19.40 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.58 للبيع، و19.45 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك القاهرة 18.57 للبيع، و19.54 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 18.75 للبيع، و19.55 للشراء.

بنك عوده Audi:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك عوده 17.03 للبيع، و16.88 للشراء.