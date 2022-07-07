سعر الفرنك السويسري اليوم الخميس 7 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

تراجع سعر الفرنك السويسري اليوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل من خمسة إلى عشرة قروش في جميع البنوك.

وفيما يلي نستعرض سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك بلوم مصر:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك بلوم مصر 19.76 للبيع، و19.45 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك الأهلي المصري 19.50 للبيع، و19.38 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك التجاري الدولي 19.52 للبيع، و19.40 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك مصر 19.50 للبيع، و19.38 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك إيجي بنك 18.53 للبيع، و18.41 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك الاسكندرية 19.52 للبيع، و19.36 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.52 للبيع، و19.36 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك القاهرة 18.57 للبيع، و19.54 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 18.52 للبيع، و19.39 للشراء.

بنك عوده Audi:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك عوده 17.03 للبيع، و16.88 للشراء.