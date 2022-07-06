سعر الفرنك السويسري اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري
تراجع سعر الفرنك السويسري اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل من 7 إلى 13 قرشًا في جميع البنوك.
وفيما يلي نستعرض سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه المصري:
- بنك بلوم مصر:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك بلوم مصر 19.76 للبيع، و19.45 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك الأهلي المصري 19.53 للبيع، و19.43 للشراء.
- البنك التجاري الدولي CIB:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك التجاري الدولي 19.55 للبيع، و19.45 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك مصر 19.53 للبيع، و19.43 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك إيجي بنك 18.55 للبيع، و18.46 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك الاسكندرية 19.55 للبيع، و19.41 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.67 للبيع، و19.54 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك القاهرة 18.57 للبيع، و19.54 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 18.55 للبيع، و19.44 للشراء.
- بنك عوده Audi:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك عوده 17.03 للبيع، و16.88 للشراء.