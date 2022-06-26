سعر الفرنك السويسري اليوم الأحد 26 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري
ارتفع سعر الفرنك السويسري اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك بمعدل من 5 إلى 15 قرشًا، وفقًا لآخر التعاملات الرسمية.
وفيما يلي نستعرض سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه المصري:
- بنك بلوم مصر:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك بلوم مصر 19.49 للبيع، و19.33 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك الأهلي المصري 19.44 للبيع، و19.43 للشراء.
- البنك التجاري الدولي CIB:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك التجاري الدولي 19.73 للبيع، و19.44 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك مصر 19.55 للبيع، و19.31 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك إيجي بنك 18.46 للبيع، و18.33 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك الاسكندرية 19.73 للبيع، و19.40 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.57 للبيع، و19.28 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك القاهرة 18.57 للبيع، و19.44 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 18.73 للبيع، و19.49 للشراء.
- بنك عوده Audi:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك عوده 17.03 للبيع، و16.88 للشراء.