سعر الفرنك السويسري اليوم الأحد 26 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

ارتفع سعر الفرنك السويسري اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك بمعدل من 5 إلى 15 قرشًا، وفقًا لآخر التعاملات الرسمية.

وفيما يلي نستعرض سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك بلوم مصر:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك بلوم مصر 19.49 للبيع، و19.33 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك الأهلي المصري 19.44 للبيع، و19.43 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك التجاري الدولي 19.73 للبيع، و19.44 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك مصر 19.55 للبيع، و19.31 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك إيجي بنك 18.46 للبيع، و18.33 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك الاسكندرية 19.73 للبيع، و19.40 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.57 للبيع، و19.28 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك القاهرة 18.57 للبيع، و19.44 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 18.73 للبيع، و19.49 للشراء.

بنك عوده Audi:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك عوده 17.03 للبيع، و16.88 للشراء.