سعر الفرنك السويسري اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الفرنك السويسري اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
وفيما يلي نستعرض سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه المصري:
- بنك بلوم مصر:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك بلوم مصر 19.49 للبيع، و19.33 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك الأهلي المصري 19.46 للبيع، و19.28 للشراء.
- البنك التجاري الدولي CIB:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك التجاري الدولي 19.39 للبيع، و19.30 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك مصر 19.44 للبيع، و19.29 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك إيجي بنك 19.49 للبيع، و19.38 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك الاسكندرية 19.39 للبيع، و19.26 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.39 للبيع، و19.26 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك القاهرة 19.49 للبيع، و19.46 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.39 للبيع، و19.29 للشراء.
- بنك عوده Audi:
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك عوده 17.03 للبيع، و16.88 للشراء.