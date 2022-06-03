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سعر الفرنك السويسري اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

استقر سعر الفرنك السويسري اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

سعر الفرنك السويسري اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي نستعرض سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه المصري:

  • بنك بلوم مصر:

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك بلوم مصر 19.49 للبيع، و19.33 للشراء.

  • البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك الأهلي المصري 19.46 للبيع، و19.28 للشراء.

  • البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك التجاري الدولي 19.39 للبيع، و19.30 للشراء.

  • بنك مصر:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك مصر 19.44 للبيع، و19.29 للشراء.

  • بنك EGBANK:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك إيجي بنك 19.49 للبيع، و19.38 للشراء.

  • بنك الاسكندرية Alex Bank:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك الاسكندرية 19.39 للبيع، و19.26 للشراء.

  • البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.39 للبيع، و19.26 للشراء.

  • بنك القاهرة:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك القاهرة 19.49 للبيع، و19.46 للشراء.

  • بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.39 للبيع، و19.29 للشراء.

  • بنك عوده Audi:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك عوده 17.03 للبيع، و16.88 للشراء.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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