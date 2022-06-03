سعر الفرنك السويسري اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الفرنك السويسري اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي نستعرض سعر الفرنك السويسري اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك بلوم مصر:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك بلوم مصر 19.49 للبيع، و19.33 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك الأهلي المصري 19.46 للبيع، و19.28 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك التجاري الدولي 19.39 للبيع، و19.30 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك مصر 19.44 للبيع، و19.29 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك إيجي بنك 19.49 للبيع، و19.38 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك الاسكندرية 19.39 للبيع، و19.26 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.39 للبيع، و19.26 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك القاهرة 19.49 للبيع، و19.46 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.39 للبيع، و19.29 للشراء.

بنك عوده Audi:



سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في بنك عوده 17.03 للبيع، و16.88 للشراء.